Serie A, Juventus Lazio: il bis da ex di Sarri a 4,35, i bookie puntano su Guendouzi

ROMA – Dopo la vittoria in casa del Napoli e la sosta, la Lazio di Sarri riparte in casa di un’altra ex squadra allenata dal tecnico: la Juventus. È sfida anche in panchina tra due allenatori toscani che quattro anni fa si diedero il cambio in casa bianconera: i precedenti sono in favore di Allegri con 10 vittorie, quattro pareggi e quattro successi di Sarri. Secondo gli esperti di Newgioco e Planetwin365, è ancora Allegri a partire davanti in quota: la vittoria della Juve si gioca a 1,90 mentre il segno “2” è offerto a 4,35. Nel mezzo, il pareggio paga 3,40 volte la posta. Sono finiti tutte in Over 2,5 gli ultimi tre incroci di campionato, ma stavolta le quote protendono per una partita con massimo due reti complessive e danno l’Under a 1,72 (per l’Over si sale a 2,00). Vlahovic e Chiesa salgono ancora in primo piano nelle quote sui gol, dove sono offerti rispettivamente a 2,75 e 3,75, mentre dall’altra parte del campo è Luis Alberto a rubare la scena dopo un grande inizio di stagione. Lo spagnolo a segno pagherebbe 6,50, mentre il suo assist è a 3,85. Occhi puntati anche su capitan Immobile, a 3,25, mentre la sorpresa Guendouzi pagherebbe 9.

