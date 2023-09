4° SERIE A | JUVENTUS-LAZIO 3-1 (10′, 67′ Vlahovic, 26′ Chiesa, 64′ Luis Alberto)

Termina 3-1 in favore dei padroni di casa la sfida dell’Allianz Stadium. La Juventus supera la Lazio grazie alla doppietta di Vlahovic e alla rete di Chiesa; per i biancocelesti in gol Luis Alberto. Né Sarri né i calciatori laziali commenteranno la sfida: come comunicato tramite la radio ufficiale del club, i capitolini effettueranno “un silenzio stampa totale“.

