Il Messaggero | Staffetta Guendouzi-Kamada. Sarri cerca l’incastro perfetto

Come riportato da Il Messaggero, durante la sosta Sarri ha lavorato molto sulla fase difensiva e ora sta ragionando sulla scelta migliore sulla mezzala destra: la propensione offensiva di Kamada per colpire come successo a Napoli, oppure la quantità di Guendouzi in un derby tutto francese con Rabiot. Il ballottaggio tra i due è l’unico dubbio di formazione.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: