Juventus-Lazio, Felipe Caicedo al fianco dei biancocelesti: “Sono già carico ragazzi” | FOTO

Al termine di Juventus-Lazio che ha aperto la 4a giornata di Serie A l’allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Sono contento della prestazione e della vittoria, di questo gruppo in generale. Chi ha giocato e chi è entrato. Poi c’era un’atmosfera positiva anche di fuori. Era difficile, ma dobbiamo stare con i piedi per terra per entrare tra le prime 4. Lo scorso anno ci sono stati momenti di difficoltà e sono stati fatti 72 punti. Questo pomeriggio invece la partita è stata ottima a livello caratteriale e tecnico. Sapevamo delle qualità della Lazio, in velocità sarebbe stato pericoloso per noi. Siamo stati bravi a essere aggressivi nell’area avversaria. Poi a livello tattico siamo calati ma abbiamo concesso poco e niente perché loro hanno iniziato a giocare. Dobbiamo sapere che arrivare tra le prime 4 è molto difficile. Poi Napoli, inter e Milan sono sopra a tutti. Noi dobbiamo rimanere agganciati il più possibile. Il nostro obiettivo è 76 punti per entrare in Champions. Arrivare tra le prime quattro, col nuovo triennio della Champions, sarebbe una cosa molto importante. Chiesa gioca più vicino a Vlahovic, è bravo ad aprirsi, oggi ha fatto una bella partita”.

