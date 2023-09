Juventus-Lazio polemiche sul primo gol, Marelli: “Il pallone non era uscito”

La Juventus vince 3-1 contro la Lazio e non mancano le polemiche. I biancocelesti sono in silenzio stampa, decisione maturata dopo alcune scelte arbitrali. In particolare a far discutere è il primo gol dei bianconeri, arrivato dopo che un controllo di McKennie ha fatto sospettare che il pallone fosse uscito dal campo.

Sulla questione è intervenuto anche l’ex arbitro Luca Marelli ai microfoni di DAZN : “Quel che è stato valutato è il controllo di McKennie sul pallone al limite della linea laterale. Da considerare se tutto il pallone ha oltrepassato la linea. Ingrandendo le immagini una parte del pallone si trovava sulla linea, il VAR ha analizzato il frame e ha valutato che il pallone non fosse uscito completamente. Se si fossero accorti ci sarebbe stata un overrule, una comunicazione dalla sala VAR all’arbitro Maresca”.