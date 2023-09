Juventus-Lazio, Rovella: “Partita importante per entrambe. Spero di esordire oggi, non vedo l’ora di giocare”

Tra poco meno di un’ora è in programma il fischio d’inizio di Juventus-Lazio, gara valida per la 4° giornata di Serie A. Nel pre partita, ai microfoni di Dazn, è intervenuto il centrocampista biancoceleste Nicolò Rovella, ex della sfida, per presentare la sfida di oggi contro i bianconeri. Di seguito le sue parole:

“Sicuramente è una partita importante quella di oggi, per entrambe le squadre. Penso più per noi, perché abbiamo iniziato con qualche difficoltà, ma ora ci siamo ripresi con la vittoria a Napoli. Questa diventa una partita fondamentale.

E’ stato difficile all’inizio perché venivo da un infortunio, non avevo fatto il recupero, quindi ho dovuto prima recuperare la forma fisica, per poi adattarmi agli schemi del mister. Ora mi sento bene, credo di essere entrato bene nel gruppo, quindi spero oggi di esordire perché non vedo l’ora di giocare”.

Successivamente, Nicolò Rovella è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Radio per parlare della sfida contro la sua ex squadra: “Serve la Lazio di Napoli, se non meglio. Partita delicatissima, importante. Dobbiamo cancellare le prime due partite del campionato, quindi diventa fondamentale oggi.

La Juventus è una delle squadre favorite per il campionato, è sempre difficile giocare qui con loro. Anche noi siamo forti, pronti a giocarci le nostre carte. Ho recuperato al 100%, sono molto felice. Ho lavorato tanto, anche di più durante la sosta. Ora spero di poter dare il mio contributo alla squadra e scendere in campo”.

