Juventus-Lazio, Vlahovic: “Complimenti a loro, ottima squadra ma abbiamo meritato noi”

Al termine di Juventus-Lazio che ha aperto la 4a giornata di Serie A l’attaccante bianconero Dusan Vlahovic è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Questa vittoria ci dà morale, abbiamo lavorato per questo e la partita dopo la sosta non si sa mai come può andare. Siamo stati compatti, abbiamo meritato di vincere. Faccio i complimenti alla Lazio, ottima squadra. Ma abbiamo meritato di vincere. Lo scorso anno è stato un anno molto difficile sotto tutti i punti di vista, siamo finiti settimi per altre cose. Ma questa stagione siamo più arrabbiati e abbiamo dei conti in sospeso. Solo con questa compattezza possiamo fare bene, daremo di tutto. Tutta la passata stagione ho sofferto, ma come ho detto se scendevo in campo era perché me la sentivo. Ora basta, non penso più al passato. Il presente è la cosa più importante di tutto. Pogba? Mio amico e grande giocatore. Non posso comentare ma spero si risolva tutot il prima possibile. Un grande in bocca al lupo perché non so che può succedere”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: