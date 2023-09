Lazio, in casa della Juventus per sfatare un tabù lungo sei anni: i precedenti in Serie A all’Allianz Stadium

Messa in archivio la prima sosta della stagione per gli impegni delle Nazionali, tornano i vari campionati in giro per il mondo. In Italia, ad aprire la 4° giornata di Serie A, sarà proprio la Lazio. I biancocelesti, reduci da una vittoria e due sconfitte (Lecce e Genoa) nelle prime tre giornate, faranno visita alla Juventus, nel secondo big match della stagione per la squadra di Sarri. I bianconeri invece, hanno iniziato il campionato con due successi (contro Udinese ed Empoli) ed un pareggio (1-1 in casa con il Bologna) e, affrontando la Lazio, si troveranno di fronte al loro primo big match del nuovo campionato.

La Lazio, alle ore 15:00, andrà all’Allianz Stadium, non solo per dare continuità alla bella vittoria in casa del Napoli Campione d’Italia, ma anche per sfatare un tabù lungo sei anni. I biancocelesti infatti, da quell’ottobre 2017, non è più riuscita a tornare da Torino con i tre punti in tasca. Quello Juventus-Lazio terminato 1-2, deciso dalla doppietta di Ciro Immobile, ma anche dal rigore parato da Strakosha, nei minuti di recupero, a Paulo Dybala, non è solo l’ultimo incontro a Torino che ha visto vincere i biancocelesti, ma anche l’unico, per quanto riguarda la Lazio, da quando la Juventus ha iniziato a giocare le gare casalinghe all’Allianz Stadium.

Nel nuovo impianto bianconero, inaugurato nel 2011, si sono disputati ben 12 Juventus-Lazio e, lo score, sorride di gran lunga alla squadra di casa. Oltre all’unico successo della Lazio nel 2017, i biancocelesti sono riusciti a portare punti a casa solamente in due occasioni, ovvero nel pareggio per 2-2 nel maggio 2022, con la rete di Milinkovic-Savic decisiva nei minuti finali che ha qualificato aritmeticamente la squadra di Sarri in Europa, e in quello del novembre 2012, dieci anni prima, con il risultato fermo sullo 0-0. Gli altri nove incontri invece, sono finiti tutti con una vittoria della Juventus: per tre volte con il risultato di 2-0, due volte 2-1 e 3-0, un 3-1 ed un 4-1.

Sarà una partita importante dunque per la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, nell’intento di dare continuità ma anche di sfatare un tabù, con l’obiettivo di invertire fin da subito i numeri negativi all’Allianz Stadium bianconero. Tutto a tre giorni dal tanto atteso ritorno in Champions League.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: