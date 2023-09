MOVIOLA – Maresca da rivedere sul primo gol di Vlahovic

Termina 3-1 la sfida tra Juventus e Lazio con le reti di Vlahovic (doppietta) e Chiesa per i bianconeri e Luis Alberto per i biancocelesti. A dirigere l’incontro è stato l’arbitro Maresca, che in totale ha estratto 5 cartellini gialli per la Juventus e 1 per la Lazio. Il primo episodio arbitrale, abbastanza chiave per il proseguo del match, si è palesato nell’azione del primo gol della gara segnato da Vlahovic. Durante il movimento di palla dei bianconeri, la sfera sembrava essere uscita dal campo, oltrepassando la linea della rimessa laterale. Tuttavia, dal campo l’arbitro non ha visto uscire il pallone facendo così proseguire l’azione che ha portato poi alla rete della Juventus. Gol che è stato poi convalidato da Maresca dopo il check del Var, anche se persiste qualche dubbio. Nel secondo tempo, manca un giallo a Milik entrato duramente su Rovella al limite dell’area.

