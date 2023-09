PRIMAVERA 1 – La Lazio ospite del Lecce per confermarsi e prepararsi per la Youth League

Dopo un inizio difficile caratterizzato dalla sconfitta della Lazio in casa dell’Atalanta in una gara in cui sicuramente si meritava qualcosa in più, i biancocelesti sono emersi dominando per lunghi tratti la gara contro l‘Hellas Verona giocata a Borghesiana, la prima in casa della stagione. I biancocelesti arrivano con Balde che sarà fuori per diverse giornate, a causa dell’intervento che ha subito al legamento crociato, per cui Sanderra dovrà studiare diverse opzioni, con Sulejmani, entrato bene e con un gol nell’ultima sfida, in pole. D’altronde le opzioni davanti non mancano: con Sana e Gonzalez, oltre al già citato Sulejmani, la Lazio Primavera ha diverse soluzioni, alcune delle quali sono state fondamentali per la scalata della passata stagione. Per il resto pochi cambi e molta continuità per i biancocelesti.

Il Lecce – Ad aspettare la Lazio allo Stadio Comunale San Pietro di in Lama il Lecce, la squadra che lo scorso anno ha vinto il campionato e che, dunque, sarà occupata anche nella Youth League, impegno che vedrà l’esordio della Lazio il prossimo martedì al Fersini contro l’Atletico Madrid. Ma di quel Lecce che ha vinto il campionato la passata stagione, cosa è rimasto? Questa è la domanda che ci si pone lì dove si vede la classifica dopo le prime due giornate. I giallorossi, infatti, si trovano relegati all’ultima posizione in classifica, ancora ferma a 0 punti con un solo gol segnato e 8 subiti. Cinque di questi contro l’Hellas Verona alla prima giornata, squadra poi battuta dai biancocelesti nell’ultima giornata di campionato. Insomma, pensando a un pronostico a inizio campionato, non ci sarebbe dovuta essere storia. Pensandoci ora, mantenendo i piedi per terra, la Lazio può anche sperare nel colpaccio. Sono molti, d’altronde, i giocatori del club pugliese che hanno seguito il naturale rodaggio delle giovanili lasciando il posto a nuovi giocatori e capovolgendo quasi del tutto una squadra ancora alla ricerca della retta via. La seconda partita, poi, il Lecce l’ha persa per 0-3 in casa contro la Juventus.

Il precedente – Lo scorso anno la Lazio, inoltre, ha affrontato già il Lecce in casa loro nella sfida valida per la Coppa Italia. La situazione, tuttavia, era molto differente. I biancocelesti erano ancora alla ricerca della retta via dopo la brusca partenza, mentre il Lecce era agli albori del fantastico percorso che li ha portati alla vittoria finale. Inoltre al squadra di Sanderra si presentò con le riserve, dato l’impegno ravvicinato in campionato. Una partita di cui non bisogna tenere, dunque, conto.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: