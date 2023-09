SERIE A | Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali: la scelta di Sarri a centrocampo

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, torna la Serie A. Ad aprire la 4° giornata di campionato, in questo sabato 16 settembre, sarà proprio la Lazio. I biancocelesti, dopo la bella vittoria in casa del Napoli (1-2), saranno impegnati nuovamente in trasferta. L’avversaria sarà la Juventus, nel secondo big match della stagione. Queste le formazioni ufficiali scelte da mister Allegri e mister Sarri, per il match in programma alle ore 15:00:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Mckennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Allenatore: Maurizio Sarri.

