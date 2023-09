Serie A, l’Inter umilia il Milan nel derby: 5-1 per i nerazzurri

Ultimo weekend prima dell’inizio della fase a gironi di Champions League. La Lazio, alla ripresa dopo gli impegni delle Nazionali, è uscita sconfitta, per 3-1, dalla trasferta in casa della Juventus. Oltre ai biancocelesti, in questo sabato sono scese in campo anche le tre euroavversarie della Lazio nel Girone E di Champions League.

Il primo a terminare la sua gara di campionato è stato il Celtic che, nella 5° giornata di Scottish Premiership, ha vinto con un netto 3-0 contro il Dundee. Tre reti arrivate tutte nella ripresa: 51′ Turnbull, 63′ Furuhashi e 67′ O’Riley. Celtic che si conferma così al primo posto in classifica, con 13 punti frutto di 4 vittorie ed un pareggio.

Cade invece l’avversario della Lazio per la prima gara di Champions: l’Atletico Madrid, in trasferta contro il Valencia, esce sconfitto con un pesante 3-0. Match deciso dalla doppietta di Hugo Duro (5′ e 34′), arrivata nel primo tempo, e dalla rete di Javier Guerra al 54esimo della ripresa. Prima sconfitta in Liga per l’Atletico Madrid, dopo aver raccolto 7 punti nelle prime 3 gare.

Chiude il quadro il Feyenoord che, nel match casalingo valido per la 5° giornata di Eredivisie, ha travolta per 6-1 l’Heerenveen. Tre reti dopo appena 20 minuti, grazie ad Ivanusec (12′), Wieffer (16′) e Paixao (20′). Ospiti che al 25′ provano a riaprirla, ma nella ripresa Gimenez (60′), Minteh (66′) e Lingr (72′) mettono il punto esclamativo sul successo dei padroni di casa. Feyenoord che si trova ora momentaneamente in testa alla classifica con 11 punti dopo 5 giornate di campionato, frutto di 3 vittorie e 2 pareggi.

Martedì 19 settembre – 1° Giornata fase a gironi Champions League.

Girone E

LAZIO-Atletico Madrid (21:00)

Feyenoord-Celtic (21:00)

