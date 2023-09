Atletico Madrid, lesione al tendine d’Achille per un titolare: sarà out contro la Lazio

Doppia beffa per l’Atletico Madrid. Come riporta il sito Pazzidifanta.com, oltre alla pesante sconfitta di ieri per 3-0 in casa del Valencia, la squadra dell’ex Lazio Diego Pablo Simeone dovrà fare a meno del centrocampista francese Thomas Lemar. Il classe ’95 è uscito al 43esimo del primo tempo in barella per infortunio e, molto probabilmente, ha terminato in largo anticipo la sua stagione.

Quest’oggi è arrivato il comunicato ufficiale dell’Atletico Madrid che ha fatto un aggiornamento sulle sue condizioni: “Thomas Lemar ha dovuto essere sostituito nella partita giocata al Mestalla contro il Valencia CF. Dopo gli accertamenti effettuati sul giocatore francese, il referto offerto dai servizi medici del club indica che ha riportato la rottura del tendine d’Achille destro e dovrà essere operato. Buona fortuna Thom, ti auguriamo una pronta guarigione!”.

Simeone, continua Pazzidifanta.com, dovrà fare a meno anche dei vari De Paul, Soyuncu, Koke, Depay e Reinildo, assenti a Valencia e da valutare in vista del match di Champions League contro la Lazio di Maurizio Sarri.

