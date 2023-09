BusInsieme, l’iniziativa per arrivare all’Olimpico: tutte le info e dettagli per Lazio-Atletico Madrid

Alle 18 si è giocata, al Franchi, la sfida tra Fiorentina e Atalanta vinta dai padroni di casa per 3-2. Le reti di Bonaventura, Martinez Quarta e Kouame sono bastate per superare in casa la squadra bergamasca per cui sono andati in gol Koopmainers e Lookman.

Sono terminati i due match di questa domenica di Serie A, valida per la 4° giornata di campionato, in programma alle ore 15:00. Il Frosinone, dopo aver chiuso il primo tempo sotto di due reti, nella ripresa ha rimontato il Sassuolo, portando a casa tre punti importanti. Vittoria per 4-2, con Cheddira, Mazzitelli (doppietta) e Lirola che hanno rimontato la doppietta dell’attaccante neroverde Pinamonti. La squadra di Di Francesco sale a quota 7 punti, il Sassuolo invece resta con 3 punti dopo quattro gare disputate.

All’U-Power Stadium di Monza invece, finisce 1-1 la sfida tra Monza e Lecce. Reti che arrivano entrambe nel primo tempo, con gli ospiti che trovano il vantaggio al terzo minuto, con il calcio di rigore trasformato da Krstovic, mentre 21 minuti dopo, arriva il pareggio dei padroni di casa con Colpani. Pareggio che porta così il Monza a quota 4 punti, mentre il Lecce ad 8 punti.

Alle 12:30 infine, è andata in scena Cagliari-Udinese, con il risultato che non è cambiato dal fischio d’inizio. Uno 0-0 che fa salire il Cagliari a 2 punti in classifica, mentre l’Udinese a 3 dopo quattro giornate di campionato.

