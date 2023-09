CHAMPIONS LEAGUE | Lazio-Atletico Madrid, il programma della vigilia dei biancocelesti

Archiviato il k.o. per 3-1 in casa della Juventus, in casa Lazio è tempo di pensare alla Champions League. Domani sarà giorno di vigilia, visto che martedì, alle ore 21:00, allo Stadio Olimpico di Roma arriverà l’Atletico Madrid, per la 1° giornata della fase a gironi.

Come riportato dal sito ufficiale della Lazio, domani, lunedì 18 settembre, il tecnico Maurizio Sarri, insieme ad un tesserato biancoceleste, interverranno in conferenza stampa alle ore 15:30 dalla Sala Stampa del Centro Sportivo di Formello per presentare la gara Lazio-Atletico Madrid, valida per la prima giornata della fase a gironi di UEFA Europa Champions League. Successivamente, i biancocelesti scenderanno in campo alle 17:00 per l’allenamento con i primi 15 minuti aperti ai media.

