Domani il ritorno del Cholo a Roma: 5 momenti iconici della sua avventura alla Lazio

Domani 18 settembre è previsto l’arrivo a Roma dell’Atletico Madrid in vista della sfida dell’Olimpico contro la Lazio che andrà in scena martedì sera e aprirà la Champions League per entrambe le squadre. Un inizio con il botto per i biancocelesti, che affronteranno subito quella che è la minaccia più grande all’interno del girone di Champions. L’arrivo a Roma dell’Atletico di domani sancirà, di fatto, anche il ritorno di Diego Simeone, il Cholo, che ha trascorso alla Lazio alcuni degli anni migliori della sua carriera. L’attuale allenatore dell’Atletico ha infatti trascorso 4 stagioni in biancoceleste vincendo lo storico scudetto del 2000. Ecco allora alcuni dei momenti indimenticabili della storia del Cholo alla Lazio.

1 – Da contropartita a vera risorsa per la Lazio. Il suo arrivo in biancoceleste, a livello di formula di mercato, era a tutti gli effetti legato al passaggio di Christian Vieri all’Inter. Simeone era infatti la contropartita usata dai nerazzurri per raggiungere l’accordo con la Lazio per l’attaccante italiano. Il resto è storia: giocatore chiave della formazione biancoceleste e uomo simbolo dello scudetto conquistato lo stesso anno.

2 – Pesce d’aprile per la Juventus. Uno dei momenti più belli di Simeone alla Lazio è sicuramente quell’incornata di testa in occasione della vittoria per 0-1 a Torino con le speranze scudetto definitivamente riaperte e i biancocelesti che si sono portati a -3 punti dal primo posto e lo stesso Simeone non stenta a ricordarlo, con il segno 3 fatto con la mano.

3 – 4 gol per suggellare lo scudetto del 2000. Dopo la rete del Cholo al Delle Alpi il centrocampista argentino siglò ben 4 gol nelle ultime 4 partite contro Piacenza, Venezia, Bologna e Reggina. Reti importantissime per la conquista di quello scudetto.

4 – Lazio-Inter 2-1, anche la Coppa Italia per la Lazio. In quella stessa stagione la Lazio vince anche la Coppa Italia grazie al successo all’Olimpico per 2-1 contro l’Inter. Decisiva la rete proprio del Cholo Simeone per quella vittoria che, al netto dello 0-0 nella gara di ritorno a San Siro, consente ai biancocelesti di portare a casa il terzo trofeo della stagione.

5 – Simeone ancora amaro per l’Inter. E’ il 5 maggio del 2002 quando la Lazio scrisse una delle pagine più buie della storia dell’Inter. Lo scudetto sfumato all’Olimpico porta la firma di Poborsky per due gol, Inzaghi e proprio Simeone.

