Secondo quanto riportato da Il Messaggero nell’edizione odierna il presidente della Lazio Claudio Lotito non avrebbe digerito le sviste arbitrali che hanno penalizzato i biancocelesti. Nello stesso tempo, però, il patron non vuole concedere alibi ai suoi giocatori. Lotito avrebbe infatti chiesto ai giocatori di dare una svolta alla stagione scendendo in campo in maniera diversa rispetto a quanto fatto fin qui. Ora ai biancocelesti attende l’esordio in questa edizione di Champions League.

