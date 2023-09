LAZIO WOMEN | Vittoria di misura al debutto in campionato: finisce 0-1 in casa dell’Hellas Verona

Oggi alle ore 15:00 andrà in scena il primo match della Serie B femminile per la Lazio Women che affronterà l’Hellas Verona presso il Sinergy Stadium. Dopo la recente vittoria delle biancocelesti in Coppa Italia contro l’Arezzo, è necessario il giusto piede d’inizio per il campionato dando il via ad un percorso che potrebbe culminare nel sogno: la promozione in Serie A.

La squadra di Grassadonia dovrà fare a meno di Musolino nel match di oggi perché, come riporta il Corriere dello Sport, ha avuto un affaticamento muscolare che non le ha consentito nemmeno la partecipazione in Coppa Italia.

