Champions League, ecco il numero di tifosi dell’Atletico atteso a Roma

Domani sera andrà in scena la gara tra Lazio e Atletico Madrid valida per l’esordio in questa Champions League delle due squadre. Una gara per cui è atteso un folto pubblico tra le fila dei biancocelesti. Per seguire l’Atletico, invece, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, ci saranno oltre 500 tifosi che giungeranno a Roma per seguire l’esordio della propria squadra in questa edizione di Champions.

