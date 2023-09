CHAMPIONS LEAGUE – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sull’Atletico Madrid

Domani alle ore 21:00 la Lazio giocherà la sua prima partita stagionale di Champions League. All’Olimpico, i biancocelesti riceveranno l’Atletico Madrid dell’ex Simeone, una sfida tutta da vivere per i tifosi che attendono con ansia questo importante match. L’ultimo piazzamento nella massima competizione europea della Lazio risale alla stagione 2020/2021, ma ora la squadra di Sarri è pronta a fare il proprio ritorno in grande stile. Entrambe le squadre arrivano al match dopo una sconfitta: i biancocelesti vengono dal 3-1 subito in trasferta contro la Juventus, mentre i colchoneros dal 3-0 rimediato fuori casa contro il Valencia.

L’ATLETICO MADIRD – Il club spagnolo ha avuto un inizio di stagione con alti e bassi: due vittorie, un pareggio e una sconfitta finora in campionato. Un andamento a rilento rispetto alle altre squadre, che porta la squadra di Simeone ad occupare la settima pozione in classifica con 7 punti. Oltre all’avvio travagliato, il club ha dovuto fare i conti con gli infortuni. L’ultimo, quello di Lemar, che ha subito una rottura del tendine di Achille nell’ultima partita contro il Valencia. Il francese si aggiunge alla lista dell’infermeria che comprende anche De Paul, Reinildo, Koke, Lino e Soyuncu. I prossimi impegni si riveleranno molto importanti per il proseguo della stagione in casa Atletico. Domani inizierà il cammino in Champions contro la Lazio, una sfida complicata vista la voglia di rivalsa che c’è da entrambe le parti. Successivamente all’incontro europeo, i colchoneros dovranno giocare il derby contro il Real Madrid, in programma domenica 24 alle ore 21:00.

LA FORMAZIONE (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Molina, Llorente, Barrios, Saul, Riquelme; Griezmann, Morata. All: Diego Simeone.

LA STELLA – L’attacco è sicuramente il reparto più temibile dell’Atletico. La coppia Griezmann-Morata è molto prolifica, in totale finora hanno totalizzato 4 gol, di cui 3 solo lo spagnolo. Morata è un profondo conoscitore del calcio internazionale, ma sopratutto di quello italiano. Ha giocato in Serie A per diverse stagioni con la maglia della Juventus ed è stato anche sotto la guida di Sarri ai tempi del Chelsea. Alla Lazio ha segnato fino ad ora 3 gol, e visti i problemi difensivi riscontrati in queste prime 4 giornate dai biancocelesti (7 reti subite), Morata può rappresentare un pericolo concreto come anche il resto dei giocatori offensivi. IL PRECEDENTE – L’ultimo precedente tra le due squadre risale ai sedicesimi di Europa League del 2011/12: l’Atletico vinse sia all’andata (3-1 all’Olimpico) che al ritorno. In totale i precedenti contro gli spagnoli sono 4 (4 UEFA Europa League): 2 sconfitte, un pareggio e una vittoria nel 1998, quando la Lazio eliminò nella semifinale di Coppa Uefa gli spagnoli ed arrivò alla finalissima contro l’Inter, persa al Parco dei Principi di Parigi.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: