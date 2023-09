CONFERENZA SIMEONE: “Mi piace il gioco di Sarri, sarà una bella gara. Grazie ai tifosi per l’affetto, è reciproco”

A poco più di 24 ore dall’esordio stagionale in Champions League, il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Pablo Simeone ha presentato in conferenza stampa la sfida contro la Lazio in programma domani alle 21.00 allo stadio Olimpico: “Stando al nostro gioco, l’ultima partita è iniziata bene ma finita male, non abbiamo saputo reagire. Ora andiamo a giocare la Champions, una competizione che ci è sempre costata molto, e vogliamo farlo al meglio.

A me è sempre piaciuto il gioco di Sarri, la Lazio difende bene e cerca superiorità numerica. Ho preso qualcosa da lui anche per la mia squadra. I biancocelesti sanno quello che vogliono e noi cercheremo di fare male dove possiamo. La Lazio è una squadra forte, che ha finito bene lo scorso anno; anche noi abbiamo fatto bene, domani sarà una gara bella per il gioco della Lazio e per quello che vogliamo far vedere noi. E’ una bella squadra con un tecnico forte.

Tornare qui mi fa venire la pelle d’oca, torno con la mente a anni straordinari della mia carriera, con un tifo speciale che mi ha voluto subito bene. Ho un bellissimo ricordo legato a Roma e grazie a tutti i laziali per l’affetto che ricevo quando sono in Italia: io sento lo stesso per voi.

Se domani mi aspetto qualcosa dai tifosi? Non mi aspetto mai niente, ma l’affetto tra loro e me va al di là una ovazione fatta sugli spalti. Per quanto riguarda il campo, anche noi veniamo da una brutta sconfitta, ma la sfida col Napoli ha mostrato l’altra faccia della Lazio: sappiamo contro chi giochiamo e vogliamo fare una bella partita.

Il mio gol a Torino contro la Juventus? Avevamo una grandissima squadra e quel colpo di testa è stato la combinazione del gioco di una squadra con grande carisma. Se vincevano loro finiva tutto, ma noi ci abbiamo creduto: volevamo il titolo che abbiamo ottenuto. Ripeto, io sento lo stesso affetto che tutta la gente mi ha sempre dato. Domani sarà una bellissima partita e spero ci sia tanta gente perché è bello rivedere la Lazio in Champions: sarà una bella giornata di calcio”.

