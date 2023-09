FORMELLO | Lazio, al via l’allenamento in vista della gara contro l’Atletico Madrid | FOTO&VIDEO

La Lazio, dopo le parole di mister Maurizio Sarri e Luis Alberto in conferenza stampa, è scesa in campo in questi minuti, per svolgere l’allenamento pomeridiano in vista dell’esordio in Champions League 2023/2024. I biancocelesti infatti, domani alle ore 21:00, scenderanno in campo allo Stadio Olimpico di Roma, per affrontare l’Atletico Madrid, nella 1° giornata della fase a gironi.

Allenamento che ha preso il via al Centro Sportivo di Formello, con tutto il gruppo biancoceleste presente. Alla seduta pomeridiana presente anche il Primavera Fabio Ruggeri.

