Newcastle, il tecnico Howe: “Sarri mi ha impressionato, a lui devo tanto”

Alla vigilia del match di Champions League contro il Milan, il tecnico del Newcastle sedie Howe ha parlato in conferenza stampa nominando anche il renditi della Lazio Maurizio Sarri.

Queste le sue parole:

Si vede allenatore in Italia? “Ricordo bene quando venni a vedere l’Empoli di Sarri, me lo avevano consigliato. Visitavo gli allenatori e volevo imparare, ero rimasto impressionato da Sarri anche dal benvenuto clamoroso. Poi ci siamo incontrati in Premier, gli devo tanto. Non è la mia ambizione più grande quella di allenare in un altro Paese al momento, ma non si sa cosa riserva il futuro”.

