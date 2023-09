Pedro: “Felice di sfidare l’Atletico, ma avrei preferito il Barcellona”

In vista del match di esordio in Champions contro la squadra del Cholo, Pedro ha rilasciato un’intervista alla Televisione Spagnola: “Sono felice di sfidare una squadra spagnola come l’Atletico, tuttavia avrei preferito affrontare il Barcellona, sarebbe stato molto bello. Ho molti amici lì e, in generale, nella Liga. Martedì ne ritroverò alcuni. Al Barça auguro tanta fortuna e anche a Xavi, che è un mio amico. Joao Felix? A volte è complicato adattarsi a un’altra idea di calcio, però nel Barcellona ci riuscirà. È un peccato che non lo abbiamo visto all’Atletico. Busquets, Jordi Alba e Messi? Sono molto felici e stanno vincendo praticamente tutte le partite. Hanno fatto una buonissima scelta”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: