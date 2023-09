Serie A, il Torino vince contro la Salernitana: 0-3 all’Arechi

Attraverso un post condivisi sui propri canali social ufficiali, la Lazio ha voluto celebrare il lungo percorso della passata stagione che ha portato alla qualificazione in Champions League. Domani i biancocelesti inizieranno la propria avventura nella competizione europea, giocando contro l’Atletico Madrid in casa. “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, questa la frase usata dal club biancoceleste per omaggiare il ritorno in Champions.

