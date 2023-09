All’Olimpico arriva l’Atletico Madrid: dna internazionale per una nobile che cerca di riaffermarsi in Europa

Un unico acuto in un avvio di stagione di bassi. Il successo in casa del Napoli non può certamente bastare a compensare tre pesanti sconfitte, ultima quella di Torino con la Juventus, che condannano gli uomini di Maurizio Sarri a recitare già il ruolo degli inseguitori sulle rivali in campionato. L’avversario della prima giornata del Gruppo E di Champions sarà l’Atlético Madrid, reduce dal sonoro ko di Valencia. La compagine dell’ex laziale Diego Simeone cerca quindi il riscatto immediato, in un girone che la vede come favorita numero uno.

Chi la spunterà? Ecco cosa ne pensano i bookmakers.

Simeone più di Sarri – In una contesa che profuma già di scontro diretto per il primato nel raggruppamento, le quote di Betclic rompono l’equilibrio con la quota per la vittoria degli spagnoli a 2.50. Il successo biancoceleste è invece dato a 2.92, mentre il pareggio è a 3.25 (per Sisal a 3.10). Le difese potrebbero altresì vincere il confronto con i reparti offensivi, dal momento che l’Under 2.5 è quotato a 1.74, con l’Over 2.5 a 2.06.

Ultimo precedente all’Olimpico nel 2012 – Per la Lazio, i ricordi più recenti di una sfida interna con i madrileni risalgono al 16 febbraio 2012, quando a Roma si disputò l’andata dei sedicesimi di finale di UEFA Europa League. Al vantaggio iniziale di Miroslav Klose risposero Adrián López e Radamel Falcao, quest’ultimo autore di una doppietta. La replica dell’1-3 è quotata a 25.00 da Betclic.

Immobile trova Morata – Uno dei confronti più attesi della serata è sicuramente quello tra Ciro Immobile e Álvaro Morata, desiderosi di sferrare il colpo decisivo. Il capitano laziale e il centravanti biancorosso fanno infatti registrare entrambi una quota-gol Betclic di 2.75. Per i padroni di casa cercano gloria anche Mattia Zaccagni, a 4.75, e Felipe Anderson, a 4.25. A segno con la Juventus, Luis Alberto resta da tenere d’occhio in zona gol, dato a 6.00. Per l’Atlético, occhi puntati come sempre su Le Petit Diable Antoine Griezmann, a 3.50.

Gruppo E: Feyenoord e Celtic inseguono a distanza – Secondo le previsioni di Betclic, il primato del girone prenderà quasi sicuramente la direzione della penisola iberica, dal momento che l’Atlético Madrid è quotato a 1.60, con la Lazio a 4.00. Più staccate le due outsider Feyenoord e Celtic, rispettivamente a 7.00 e 10.00. Qualificazione sostanzialmente certa per Koke e compagni, a 1.15, con i ragazzi di Maurizio Sarri a 1.70. Seguono ancora il Feyenoord, a 2.50, e il Celtic, a 3.00.

Quote sul trionfo finale: difficile per l’Atlético, utopico per la Lazio – Da molti anni la Champions sembra ormai una vera e propria maledizione per il ‘Cholo’ Simeone e i suoi, più volte beffati sul più bello. Anche quest’anno, le possibilità di sollevare per la prima volta la coppa sono piuttosto remote, con quota Betclic a 25.00. Missione quasi impossibile, invece, per la Lazio, data a 100.00.

