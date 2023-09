CONFERENZA SARRI: “Il nostro gol è un atto di giustizia. Luis Alberto? Imprescindibile”

La Lazio acciuffa il pari allo scadere contro l’Atletico Madrid, termina così 1-1 all’Olimpico la prima gara stagionale di Champions League. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha commentato il match: “Il gol sembra un episodio fortunato perché arriva dal portiere ma è un atto di giustizia: non meritavamo la sconfitta; abbiamo fatto un primo tempo nettamente meglio di loro eppure eravamo in svantaggio. Siamo rimasti dentro ad ua gara difficile, loro difendono bene e ripartono. Punto meritatissimo. Buona prova, nonostante tutti ci dicano che siamo in calo. Abbiamo giocato contro Atletico, Juve e Napoli, tre delle squadre più forte d’Europa. Manovra lenta? Le condizioni del campo sono disastrose inoltre lo scorso anno in questo periodo non andavamo meglio di così, anzi.

Luis Alberto questo livello lo ha raggiunto già alla ripresa post-Mondiali; è diventato per noi quasi imprescindibile, è importante. Ha ottime caratteristiche tecniche e caratteriali.

Quando ci sono determinate situazioni bisogna anche andare oltre gli episodi e alla sfortuna. L’episodio c’è stato ma abbiamo provato ad andare avanti, lo abbiamo fatto con difficoltà perché l’avversario era forte ma alla fine ne siamo venuti a capo.

I cambi? Chi è subentrato lo ha fatto in un momento difficile. E’ ovvio che ai nuovi occorre un po’ di tempo, devono fare un percorso. Si stanno impegnando e credo che i margini di miglioramenti sono buoni. Glasgow determinante? Tutte le gare del girone hanno un’importanza fondamentale; è un avversario da studiare ancora“.

