CorSera | Youth League, Lazio-Atletico Madrid alle 14 su Sky

La Lazio torna in Champions League e stasera all’Olimpico sfiderà l’Atletico Madrid dell’ex Diego Pablo Simeone. A Il Messaggero l’ex biancoceleste e oggi opinionista Paolo Di Canio ha analizzato la gara: “Sfida tosta. Se la Lazio ne ha combinate di tutti i colori a Torino, l’Atletico Madrid ha forse fatto peggio a Valencia. […] Purtroppo sono emersi tutti i difetti che solo la bravura di Sarri aveva coperto con il suo lavoro. Mau è riuscito a ottenere il 120% da una squadra che valeva molto meno e pure senza campioni. Sarri è un grande maestro di calcio ma non certo un motivatore. Non deve parlare dopo, ma prima, deve scuotere il gruppo e far capire ai giocatori che l’assenza di Milinkovic non è un alibi”.

