Fabiani: “Mercato? Investimenti importanti, ora sta a Sarri. Su Milinkovic…”

Prima dell’esordio in Champions League della Lazio che la vedrà affrontare l’Atletico Madrid del Cholo Simeone il ds biancoceleste Mariano Fabiani è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Castellanos? Il ragazzo lo abbiamo seguito per tutta la stagione e poi dovevamo cercare un vice Immobile e ne abbiamo trovato un profilo interessante, confidiamo molto in lui, sono convinto che saprà far parlare di sé, ma intanto deve adattarsi. Mercato? Investimenti importanti su giovani importanti, c’era bisogno di mettere in organico qualche elemento in più, abbiamo abbassato l’età media della rosa e abbiamo affidato a Sarri dei giovani con una bella esperienza già alle spalle. Ora confidiamo nel mister. Milinkovic? Sostituirlo non è facile, ma ci siamo affidati a un elemento importante come Kamada e poi anche Guendouzi. Ci siamo coperti bene anche a livello numerico, dobbiamo dargli il tempo di assimilare il credo di Sarri. Dobbiamo saperli aspettare e non dare giudizi affrettati, cosa che non ho visto fare. Rovella? Quando è arrivato da noi non era nelle condizioni, tornava da una tournè negli Stati Uniti ed era indietro rispetto agli altri. Deve recuperare dal punto di vista atletico. Già contro la Juventus ha fatto vedere di che pasta è fatto”.

