I tifosi dell’Atletico interrompono il minuto di silenzio prima del match

Prima della partita dell’Olimpico tra Lazio e Atletico Madrid, che darà il via alla Champions League per entrambe le squadre, è intervenuto Ciro Immobile ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Se siamo intelligenti usiamo la Champions per questo momento non positivo come quello dell’inizio in campionato. Sono contento che questa gara è in casa, l’ultima volta c’era lo stadio chiuso, per cui dobbiamo godercelo tutto, dopo due anni di sacrificio. Ha ragione il mister con quello che ha detto in conferenza: dovremmo essere più aggressivi nelle due fasi, offensiva e difensiva, e metterci più cattiveria nelle due aree di rigore, la loro e la nostra. Critiche? Quando raggiungi un certo livello è normale, i tifosi si aspettano sempre il meglio. Non sarà s facile ma ci proverò.”

Ai microfoni di Lazio Style Radio, il numero 17 biancoceleste ha dichiarato: “Questa è una competizione difficile, abbiamo fatto un lavoro di due anni. Non esistono partite semplici e giochiamo contro una squadra forte. Questa sfida capita a pennello. Sono felice per i tifosi che possono rivedere la Lazio in Champions; vogliamo fare una bella partita anche per loro. Spero che la squadra si diverta“.

