Lazio-Atletico Madrid, le pagelle: due miracoli per Renzetti, il migliore di oggi. Sana cerca il guizzo, Ruggeri e Dutu cambiano volto

Renzetti 6,5 – Un autentico miracolo quello sul tiro di Castellanos nel primo tempo, una parata decisiva utile a evitare il vantaggio a colpo sicuro degli ospiti. Tocca a lui difendere i pali nell’esordio in Youth League e lo fa alla grande. Risponde presente e mantiene la calma. Si ripete con un miracolo nella ripresa, quando l’Atletico era già in vantaggio con un gol in cui ha poche responsabilità, così come in occasione del raddoppio degli spagnoli. Dei suoi è il migliore.

Bedini 6 – Una buona gara con un avversario difficile sulla sua fascia: Castellanos non trova molti spazi davanti a sé, a eccezione dell’unica grande occasione del primo tempo in cui è stato lasciato inspiegabilmente solo. Per il resto controlla gioco e movimenti senza particolare fatica. Dal 53′ Serra 6 – Entra in campo e tenta di spingere sulla sua fascia, ricavandosi anche lo spazio per un tiro nel finale che rotola tra le braccia del portiere.

Ruggeri 5,5 – Il capitano non brilla in maniera particolare in questo esordio nella Youth League: prova a metterci la faccia facendosi sentire anche con gli avversari. Proprio per questo si prende un giallo forse evitabile.

Dutu 5,5 – Non irresistibile in occasione del gol: si fa prendere di sorpresa cadendo al tranello di Niño che poi prontamente insacca. Un pizzico in più di solidità e lo svantaggio si poteva evitare. Nel complesso, però, il lavoro a centro insieme al compagno Ruggeri regge e si consolida sempre di più.

Milani 6,5 – Uno dei migliori, buona prova sia a livello difensivo che di supporto alla fase offensiva. Le sue sgasate creano potenziali ripartenze e i suoi cross sono sempre importanti. Ancora una buona prova per il terzino. Dal 68′ Petta Sv.

Bordon 6 – Buon lavoro per il centrocampista che agisce davanti alla difesa oramai stabilmente al posto di Coulibaly. Un ruolo che da subito ha interpretato bene e quest’oggi lo ha confermato con tutte le difficoltà del caso. Dal 58′ Nazzaro 6,5 – Crea buona densità in campo ricavandosi anche delle occasioni in cui, però, i biancocelesti non affondano il colpo.

Di Tommaso 6 – Contenimento e fisicità, dà tutto ciò che può garantire. Si muove bene in mezzo al campo e in qualche occasione cerca anche la soluzione offensiva senza trovare un punto di sforza.

Sana Fernandes 6,5 – Sempre utile nei guizzi per conquistare dei calci piazzati e portare in alto la squadra. In una gara difficile, però, non riesce a trovare l’affondo decisivo. Molto spesso vittima di raddoppio da parte dei giocatori dell’Atletico, Sana non si scompiglia e cerca spesso la via personale.

Napolitano 6 – Bene il primo tempo, un po’ meno il secondo. A concretezza, polmoni e testa del primo tempo sussegue una ripresa in cui non è al centro del gioco come il primo tempo. Manca il guizzo, buona invece la personalità. Dal 58′ Zazza Sv

Yordanov 6 – Gara senza infamia e senza lode per l’esterno lanciato oggi titolare. Crea una buona densità sulla sua fascia ma non riesce ad imporsi al meglio. Dall’81’ Bigotti SV

Sulejmani 5,5 – Gara di contenimento la sua, che rimane in campo tutta la partita. Bravo a smistare il gioco ma nulla di più.

All. Sanderra 6 – L’approccio della squadra è stato ottimo, ma a lungo andare la differenza si è vista con gli avversari. l’esordio si può giudicare positivo.

