Lazio-Atletico Madrid, Luis Alberto nel post: “Pareggio meritato. Ivan mi conosce, il portiere vede tutti da dietro”

Al termine del match di Champions League tra Lazio e Atletico Madrid, conclusosi con il risultato di 1-1, il centrocampista dei biancocelesti Luis Alberto è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Queste le sue parole:

“E’ un pareggio che vale tanto, come una vittoria. Abbiamo meritato con una bella gara d’intensità. Abbiamo fatto bene l’approccio e abbiamo preso un gol un po’ così, in questo momento va tutto così. La squadra è stata con la testa nel match. Ci abbiamo provato fino alla fine e il calcio prima o poi ti dà. Con il gol del portiere è ancora più bello”.

Il gol? Il portiere vede tutto da dietro. Mi conosce bene e sapeva che sarebbe andata in quello spazio. Ha fatto un bellissimo gol”.

Ci tenevi a fare bene? “Volevo fare bene per la squadra e per me. Sono due anni che ci siamo fatti un culo così per essere qui. Dobbiamo aggiustare qualcosa, ma questa è la partita della ripartenza. Sabato serve la testa giusta e l’obiettivo è vincere”.

