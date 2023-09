Lazio-Atletico Madrid, Simeone nel post partita: “Me ne vado comunque con una sensazione positiva. Tornare all’Olimpico una bella carezza al cuore”

Al termine del match di Champions League tra Lazio e Atletico Madrid, conclusosi con il risultato di 1-1, il tecnico dei colchoneros Diego Simeone è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Queste le sue parole:

“Abbiamo fatto una buona partita, loro sono stati bravi con il possesso palla. Abbiamo trovato il gol con un po’ di fortuna e abbiamo proseguito giocando bene, chiudendo la Lazio senza concedere occasioni alla Lazio. Non l’abbiamo chiusa nonostante le chance che abbiamo avuto. Nel finale l’arbitro non ha fischiato il fallo su Correa e la Lazio ha fatto un grandissimo gol con il portiere. Me ne vado comunque con una sensazione positiva, in uno stadio difficile e contro una squadra che gioca bene. È una tifoseria incredibile, molta emozione nell’entrare allo stadio, grandi ricordi, lo staff che avevamo allora, lo striscione bellissimo da vedere. È stata una bella carezza al cuore”.

