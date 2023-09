L’Olimpico saluta il Cholo – FOTO

Poco prima dell’inizio della partita di Champions League tra Lazio e Atletico Madrid, i tifosi hanno esposto uno striscione per salutare il tecnico della squadra avversaria, nonchè ex biancoceleste. Queste le parole in Curva Nord per Simeone: “Roma e la Lazio saranno sempre casa tua. Bentrornato Cholo, nostro campione“.

