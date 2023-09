Lotito: “La squadra ha le potenzialità per competere con tutte. Tifosi? Presenza fondamentale”

Prima del match tra Lazio e Atletico Madrid che aprirà la Champions League per entrambe le squadre il presidente biancoceleste Claudio Lotito è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Io penso che la squadra abbia tutte le potenzialità per competere con tutte, ma bisogna dimostrarlo sul campo. Va messo tutto a sistema e dimostrato. Mi auguro che la squadra si impossessi delle proprie convinzione e con umiltà competere con tutti e raggiungere traguardi e obiettivi che ci siamo detti. Quando si cambiano diversi giocatori si alterano equilibri all’interno dello spogliatoio. Mi auguro che si stia ricreando quell’alchimia, il segreto dello spogliatoio. Bisogna concentrarsi per raggiungere i propri obiettivi. Obiettivo Champions? Giocare ogni partita sapendo che non siamo la prima ma nemmeno l’ultima. L’Inter è arrivata in finale, il Milan in semifinale, Napoli ha vinto lo scudetto, Roma in finale di Europa così come anche la Fiorentina in Conference ma abbiamo battuto tutti . Dobbiamo solo mettere in campo i nostri valori. Pubblico? Io penso che la presenza sia fondamentale per il sostegno che danno, stimolo psicologico e per responsabilizzare i giocatori, che scendono in campo per soddisfare le ispirazioni di 50.000 persone che le seguono ovunque, anche in trasferta. Quando ci sono abbonamenti significa che il pubblico ha dato fiducia alla società, con fatti concreti e non parole. Organizzazione efficiente e centro sportivo all’avanguardia e con risultati positivi che danno un senso agli investimenti”.

