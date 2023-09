MOVIOLA | Lazio-Atletico Madrid, partita tranquilla per Vinčić. Sanzionati sia Sarri che Simeone

Si apre con un pareggio, per 1-1, la Champions League della Lazio. Al gol di Barrios nel primo tempo, ha risposto Ivan Provedel, con un colpo di testa nei minuti di recupero. Il match è stato diretto dal signor Slavko Vinčić (SVN), coadiuvato dagli assistenti Tomaž Klančnik (SVN) ed Andraž Kovačič (SVN), il quarto uomo Rade Obrenovič (SVN), con Nejc Kajtazovic (SVN) al V.A.R. e come A.V.A.R. Bastian Dankert (GER).

Nella prima frazione di gioco, l’arbitro Vinčić interviene poche volte, lasciando giocare. Al 21′ arriva il primo giallo, con Simeone che viene sanzionato per proteste. 5 minuti dopo arriva il primo giallo all’interno del rettangolo di gioco: Griezmann, dopo aver commesso fallo, allontana il pallone e, il direttore di gara, lo ammonisce. Al 36′ dopo Simeone, viene ammonito anche l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, sempre per proteste. Prima della fine del primo tempo, il direttore di gara ha concesso 2 minuti di recupero.

Anche nella ripresa, Vinčić fischia poco. Dopo alcuni falli di gioco, al 67′ è Lino, dell’Atletico Madrid, ha subire l’ammonizione, per aver interrotto una ripartenza della Lazio nella metà campo biancoceleste. All’84’ invece, sono due i calciatori che vengono ammoniti per proteste, ovvero Patric e Ciro Immobile, dopo un presunto fallo non fischiato ai danni di Lazzari. Nei 4 minuto di recupero concessi, oltre al gol del definitivo 1-1, con la rete del portiere numero 94 biancoceleste, viene ammonito anche Correa in casa Atletico, anche lui per proteste.

