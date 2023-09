PAGELLE – Che finimondo per quel portiere biondo che segna in Champions League

Provedel 9 – Rimane immobile sulla deviazione di Kamada che lo spiazza per il vantaggio spagnolo, la prima parata arriva ad inizio ripresa su una conclusione di Witsel dalla distanza. Bacia il palo che lo salva su un altro tiro deviato di Morata, salva con un miracolo su Lino.

Marusic 6,5 – Gara di spessore per il montenegrino che comincia a destra per poi spostarsi sul fronte mancino. Ultima parte di gara da ala aggiunta per allargare le maglie della difesa di Simeone.

Patric 6,5 – Un solo errore in uscita su Griezmann che lo grazia, da quel momento in poi è perfetto in marcatura sul francese e su Morata.

Romagnoli 6,5 – Colpo di testa a spaventare Oblak in apertura, dietro torna il dominante che ricordavamo alternando chiusure di classe a interventi cattivi.

Pellegrini 6 – La sua partita era cominciata molto bene costitutendo con Luis Alberto e Zaccagni una fascia mancina dove la Lazio provava a sfondare. Un contrasto con Molina manda ko il ginocchio destro con la obbligata sostituzione.

Dal 37′ Lazzari 6 – Entra per recuperare la partita, coinvolto molto nella seconda parte di gara ma senza mai trovare il guizzo vincente.

Kamada 5,5 – Primo tiro della serata ad aprire le danze, sembra cominciare in modo positivo poi cala perdendo diversi palloni e deviando nella propria porta il tiro di Barios.

Dal 62′ Guendouzi 6 – Porta vivacità ma poca qualità nelle giocate, unica iniziativa interessante è una serpentina in area di rigore interrotta al momento decisivo.

Vecino 6,5 – Scherma la difesa e avvia l’azione con calma, rispolverato titolare dopo mesi dimostra che è ancora di grande utilità per la squadra.

Dal 76′ Cataldi 7 – Porta dinamismo e velocità alla manovra per cercare il pareggio che arriva dagli sviluppi di un corner nato da un suo tiro dalla distanza.

Luis Alberto 7,5 – Dominatore del campo con la sua classe. La Lazio si accende ogni volta che ha il pallone fra i piedi, ci prova in tutti i modi per cui capisce che deve far segnare con la pennellata per la testa di Provedel.

Felipe Anderson 5,5 – La Lazio a destra praticamente non spinge mai e il brasiliano si prodiga nella fase di non possesso. Qualche sterile iniziativa che non ha portato a nulla.

Dal 62′ Isaksen 6 – Appena entrato ha la grande opportunità per mandare in porta Zaccagni ma sbaglia completamente la misura del passaggio. Ancora posa sintonia con i compagni.

Immobile 5,5 – Impegno, generosità e buone sponde per i compagni, ha la grande occasione per pareggiare e la spreca malamente addosso a Oblak. Una occasione simile non può sbagliarla in partite così importanti.

Zaccagni 6 – Coinvolto in tutte le azioni offensive della Lazio, parte molto bene mettendo in difficoltà Molina senza però trovare il passaggio finale o la conclusione.

Dal 76′ Pedro 6 – Porta esperienza e qualità nell’assalto finale.

All. Sarri 6,5 – Che sarebbe stata una partita sofferta si sapeva, ritrovarsi sotto per una deviazione ha reso tutto più difficile ma la squadra ha dimostrato di crederci fino all’ultimo e arriva un punto d’oro per la classifica del girone.

