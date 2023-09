UCL, Lazio-Atletico Madrid: ecco dove vederla in chiaro

Dopo la sconfitta per 0-2 contro l’Atletico Madrid, nella 1° giornata della fase a gironi di Youth League, il portiere della Lazio, Davide Renzetti, è intervenuto in zona mista per parlare della gara andata in scena al Centro Sportivo di Formello. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Volevamo portare a casa il risultato, potevamo fare di più. Siamo stati attendisti ma, secondo me, potevamo portarla a casa. Quest’anno abbiamo tre competizioni, noi vogliamo andare avanti in tutte e tre e fare risultati per andare più in fondo possibile. Lo possiamo fare, abbiamo giocatori che possono fare tutte queste competizioni. Siamo sicuri che arriveranno belle soddisfazioni.

In Champions con la Prima Squadra? Grande emozione, soddisfazione a livello personale. E’ un punto di partenza, speriamo sempre di più che arrivino risultati.

Nell’esordio in questa competizione potevamo fare di più, c’è amarezza. Giocare ogni tre giorni non è semplice, però lo possiamo fare, abbiamo i giocatori per farlo”.

