Champions League, effetto Provedel: quota pazzesca per il gol di Meret e Sommer contro Braga e Real Sociedad

Gian Piero Gasperini parla alla vigilia della prima in Europa contro i polacchi del Rokow, come riporta sportmediaset.mediaset.it, a proposito della sua Atalanta con Scamacca out e scherzando nel finale sul gol di Provedel di ieri sera:

“Bello ritornare in Europa League, questa partecipazione dopo un anno di stop ce la siamo conquistata. I rivali polacchi? Ormai nessuna squadra italiana può permettersi di prendere sottogamba nessuno, il livello in Europa si è alzato di molto. Il Rakow ha vinto il campionato in Polonia, è una squadra abituata a vincere come lo Sturm Graz. Il girone non è così duro e speriamo fortemente di superare il turno. Scamacca? Dispiace per il suo infortunio, sono cose che capitano. Con questa continuità di partite vediamo che gli infortuni aumentano un po’ per tutti. Chi lo sostituirà? Devo fare la scelta giusta, la partita va vista nei 90′, ed essendoci cinque sostituzioni dobbiamo giocarla sotto tutti gli aspetti. Magari ora allenerò Musso e Carnesecchi sui calci d’angolo a favore. E’ la bellezza del calcio, una cosa incredibile, un’emozione pazzesca. Immagino la gioia dell’ambiente e soprattutto di Provedel, che ha fatto un gol meraviglioso fra l’altro. E’ stato emozionante per noi, immagino per loro”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: