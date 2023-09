CHAMPIONS LEAGUE | Il Napoli vince a Braga, pari tra Real Sociedad e Inter. Tutti i risultati della serata

Archiviata la serata di ieri, in cui si sono giocate le prime otto gare, tra cui l’1-1 tra Lazio ed Atletico Madrid, sono terminate da pochi minuti le ultime otto sfide che hanno chiuso la 1° giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024.

Sono state due le squadre italiane a scendere in campo. Dopo i pareggi di Milan (0-0) e Lazio (1-1) di ieri, questa sera ha pareggiato anche l’Inter. In casa della Real Sociedad, i nerazzurri di Simone Inzaghi non sono andati oltre l’1-1. Al vantaggio del club spagnolo firmato Mendez, ha risposto il Capitano dell’Inter Lautaro Martinez. Il Napoli invece, è riuscito a portare a casa i primi tre punti del girone, vincendo per 1-2 in casa dello Sporting Braga. Decisivo il gol di Di Lorenzo e l’autogol di Niakate, arrivato all’88esimo.

Nel Girone D dell’Inter, il Salisburgo ha vinto per 0-2 in casa del Benfica, mentre nel Girone C della squadra di Garcia, il Real Madrid ha superato per 1-0 l’Union Berlino, grazie al gol arrivato nei minuti di recupero firmato Bellingham.

Nel Girone A, Galatasaray-Copenhagen si è chiusa sul risultato di 2-2, mentre Bayen Monaco-Manchester United ha visto i padroni di casa portare a casa i tre punti grazie al 4-3 finale. Infine, la 1° giornata del Girone B si è chiusa con la netta vittoria dell’Arsenal per 4-0 in casa contro il PSV, mentre Siviglia-Lens è terminata in pareggio, 1-1.

