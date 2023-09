Lazio-Monza, la designazione arbitrale

Sabato sera alle ore 20:45 la Lazio affronterà in casa il Monza durante la gara valevole la 5ª giornata di Serie A. Come riporta il sito dell’AIA, la direzione sarà affidata all’arbitro Abisso, coadiuvato da Berti e Fontani. Come quarto uomo ci sarà La Penna, al VAR Pairetto e AVAR Manganiello.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: