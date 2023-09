Lazio, Provedel nella storia: il dato

L’esordio stagionale in Champions League per la Lazio è stato da brividi. I capitolini hanno acciuffato il pari contro l’Atletico Madrid di Simeone all’ultimo istante grazie al gol l’estremo difensore. Ivan Provedel entra così nella storia: come evidenzia Eurosport, il laziale è il quarto portiere a riuscire nell’impresa di segnare in una gara della massima competizione europea. Prima di lui Butt, Bolat e Enyeama.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: