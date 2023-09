Pellegrini tranquillizza i tifosi: “Tutto bene, con un Provedel così non poteva essere altrimenti” | FOTO

Il finale più adatto possibile a spiegare i sedici anni che i tifosi biancocelesti hanno atteso per tornare a vedere la Lazio in Champions League, dopo l’edizione 2020-2021 terribilmente viziata dall’incubo Covid. Ivan Provedel non ha solo regalato un punto fondamentale in ottica qualificazione, ma ha consegnato a ciascun tifoso presente un momento indelebile da custodire con cura per sempre. Un epilogo incredibile, dall’inquantificabile risonanza a livello internazionale, per la copertina assoluta dell’inizio della Champions League. Il portiere ex Spezia è il primo portiere italiano della storia a segnare una rete della competizione europea più prestigiosa, un’impresa riuscita anche ad altri numeri uno, se consideriamo i gol realizzati a partire dalla fase ai gironi.

Il più recente è arrivato nel 2009, nel corso del match tra Standard Liegi e AZ Alkmaar, quando il portiere Sinan Balat realizzò la rete dell’uno a uno al quarto minuto di recupero con un colpo di testa. Una rete peraltro decisiva per il passaggio del turno della squadra belga, dato che si trattava della sesta gara del girone. Altro portiere entrato nella storia è Hans-Jorg Butt, estremo difensore andato a segno in due occasioni, entrambe ai danni della Juventus: tutti e due i gol realizzati però dal dischetto, con le maglie di Amburgo e Bayer Leverkusen. Ultimo nome quello di Enyeama portiere dell’Hapoel Tel-Aviv FC, che dal dischetto trasformo un calcio di rigore contro il Lione. Per tornare invece alla rete di un portiere italiano in Europa, bisogna tornare al match del 2006 tra Livorno e Partizan, valido tuttavia per la fase a gironi di Europa League: Marco Amelia siglò la rete dell’uno a uno rispondendo al gol di Mirosavljevic. Come detto in precedenza, nessun portiere italiano ha mai segnato in Champions League, e per la Lazio è una rete dal peso specifico potenzialmente incalcolabile: non solo in ottica qualificazione, quanto nella speranza di riuscire a trasformare il tanto entusiasmo in benzina per ripartire al meglio in Serie A.



