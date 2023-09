Provedel sui social: “Qui c’è un bimbo che sognava e continuerà a sognare…”- FOTO

La Lazio pareggia all’ultimo secondo contro l’Atletico Madrid in Champions League, grazie alla rete del portiere. Una serata da ricordare, macchiata soltanto dall’uscita anzitempo di Luca Pellegrini a causa di un fastidio al ginocchio. All’indomani della gara però è stato lo stesso calciatore biancoceleste a tranquillizzare tutti attraverso i social. “TUTTO BENE. C on un Ivan Provedel così non poteva essere altrimenti.. che finimondo! Grazie per tutti i messaggi di affetto! Ci vediamo sabato sera, solito posto!“, ha scritto su Instagram Pellegrini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Pellegrini (@lucapellegrini3)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: