Provedel nella squadra della settimana di Champions League

Un gol divenuto già simbolico e richiamato da tutti gli amanti del calcio e non: basti pensare al fatto che anche Spotify ha dedicato una playlist a lui. Stiamo parlando di Ivan Provedel e della sua incornata, nata su una perfetta lettura dell’azione da attaccante puro. Una rete che è valsa un pareggio meritatissimo della Lazio contro l’Atletico Madrid in casa dopo una gara in cui i biancocelesti hanno avuto il controllo del gioco. Una rete che rimarrà scritta nella storia e nella memoria degli appassionati e che, momentaneamente, vale a Provedel, giustamente, un posto nella squadra della settimana. Ecco qui tutte le scelte della formazione pubblicata dai canali ufficiali della UEFA Champions League.

