CdS | Il Cadice: «Luis Alberto solo un sogno»

Come riportato dal Corriere dello Sport, Manuel Vizcaino, presidente del Cadice, ha confermato a Diario de Cadiz che «Luis Alberto vuole giocare per il Cadice». Ma non è più un sogno attuabile, almeno per qualche anno.

Luis era pronto a lasciare la Lazio nel novembre 2022, quando il rapporto con Sarri era ai minimi storici. Il Mago, prima dell’Atletico, aveva confermato la voglia di giocare nella squadra del cuore in un futuro che è ancora lontano. Vizcaino ha parlato spesso con Luis, l’ostacolo economico è insormontabile: «È nella sua maturità di calciatore ma guadagna comunque più di tutti gli attaccanti del Cadice messi insieme, che già guadagnano. Nei contatti che abbiamo con Luis ci parla del suo desiderio, ma ha appena rinnovato con la Lazio».

