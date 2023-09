CorSera | Immobile in crisi, mai una partenza peggiore

Come riportato dal Corriere della Sera, nelle 5 uscite stagionali la squadra di Sarri ha totalizzato appena cinque gol. Nel 2021-22, nel primo anno col nuovo tecnico, erano già a quota 11, mentre dodici mesi fa le reti totalizzate erano 7. Per ritrovare un’annata nella quale la Lazio era ferma a quota 5 gol in 5 partite, bisogna tornare al 2018-19, quando però, con Inzaghi in panchina, furono 3 le gare vinte.

Inoltre, Immobile non è mai partito peggio di quest’anno e tira anche poco in porta (appena 3 conclusioni nei 4 turni di campionato, con 2 pali però colpiti). Zaccagni non segna da aprile, in questa annata sono ancora a secco Felipe Anderson, Pedro, Isaksen e Castellanos. L’unico ispirato, tanto da entrare in tutte le azioni da gol, è Luis Alberto. Lo spagnolo ha segnato 2 reti in campionato, servito un assist in Serie A, uno in Champions e liberato, con il velo geniale, Kamada al tiro a Napoli.

