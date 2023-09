Il Messaggero | Dai fischi al delirio sotto la Nord. Ora Patric è diventato un idolo

Come riportato da Il Messaggero, dopo mesi difficili il numero 4 sta ritrovando spazio. Casale dovrà dovrà lottare per tornare titolare insieme a Romagnoli. Adesso con Monza sembra confermata la coppia scesa in campo in Champions, nella speranza che arrivi il primo clean sheet stagionale.

I tifosi che hanno apprezzato Patric invocano anche l’esordio di Guendouzi dal 1′. Il francese freme, così come Rovella in cabina di regia, dove ora parte a pari merito con Cataldi. Al momento, per la sfida di domani sono stati venduti 4 mila biglietti. Da ieri è possibile acquistare quelli per la sfida di Lazio-Torino, in programma mercoledì.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: