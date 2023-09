Il Messaggero | Il preparatore dei portieri: “Il mio Provedel è un fenomeno”

Come riportato da Il Messaggero, il preparatore dei portieri della Lazio Massimo Nenci ha parlato di Provedel a goalkeepermania.

“Alla storia passerà il gesto di bomber puro, ma io mi prendo la parata pazzesca su Lino. Ha accorciato e messo la faccia sulla palla come proviamo in allenamento. Ivan è un fenomeno“.

Ecco come è stato scoperto. “Ho indicato 4 candidati (Kepa, Carnesecchi, Vicario…). Ci siamo mossi molto prima, sapevamo che Strakosha e Reina sarebbero andati via. Lo abbiamo voluto a ogni costo perchè era perfetto nel nostro calcio che parte dal basso. Lui è un difensore aggiunto con visione e qualità di palleggio. È un portiere moderno e completo che, nonostante i 29 anni, ha enormi margini perchè ha il fuoco dentro dopo la sfortuna che ha avuto con gli infortuni in passato. È un estroverso nello spogliatoio, avete visto come lo hanno festeggiato i compagni dopo il gol all’Atletico? Oblak è un top, ma Provedel lo ha fatto sfigurare in Champions. Mi tengo Ivan”.

“Maximiano non aveva caratteristiche idonee con i piedi per il nostro modulo. Mandas è un giovane fortissimo. Para già da italiano, perchè è stato allenato da un nostro preparatore. Siamo stati fortunati a strapparlo a tanti club. Se farà uno step, ne parleremo tanto“.

