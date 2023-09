Il Tempo | Il Tenerife continua a tentare Pedro

Attraverso una nota pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Lazio ha voluto ricordare la sfida di esattamente 24 anni fa contro la Dynamo Kiev in Champions League. In quell’occasione, i biancocelesti rimontarono il risultato vincendo 2-1 in casa.

Di seguito la nota:

“È mercoledì 22 settembre 1999 ed allo stadio Olimpico di Roma la Prima Squadra della Capitale ospita la Dynamo Kiev nella sfida valida per la gara 2 della prima fase a gironi gruppo “A” della Champions League 1999-2000.

La sfida si decide tutta nella ripresa: al 68’ gli ucraini passano in vantaggio grazie a Rebrov poi, appena quattro minuti più tardi Negro pareggia il match con un colpo di testa su palla messa in area da Mihajlovic sugli sviluppi di calcio d’angolo. Al 75’ il parziale è già ribaltato. A firmare il definitivo 2-1 è Salas, che addomestica in area con il petto ed impatta al volo con il sinistro insaccando sul palo opposto.

Così la Lazio quella sera: Ballotta, Negro, Nesta, Mihajlovic, Favalli, Stankovic (51` Salas), Veron (81` Lombardo), Almeyda, Nedved, Boksic, Mancini (75` Simeone). A disposizione: Mondini, Sensini, Conceição, Andersson. Allenatore: Eriksson.”

